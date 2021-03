Primary links

A Meteo-alpes.org nous cherchons un-e programmeur-euse pour mettre à jour notre site. De préférence une personne spécialisée dans Drupal (9) mais nous sommes aussi ouverts à d'autres plateforme (CMS). Nous sommes tous bénévoles à Meteo-alpes.org mais disposons d'un modeste budget pour cette mission. Si cela vous intéresse contactez-moi à l'adresse suivante: admin@meteo-alpes.org

Bulletin du jeudi 18 mars 2021

FLUX DE NORD-EST VIF : bise sensible, UN PEU DE NEIGE SUR LES MASSIFS INTERNES





Situation générale et évolution :

L’anticyclone s’étire du proche Atlantique à la Scandinavie. Une advection continentale va alors glisser sur notre pays. Dans le même temps, un minimum dépressionnaire va se former en Méditerranée. La bise sera alors sensible sur nos secteurs. Par ailleurs, des chutes de neige affecteront la Haute-Maurienne, puis les massifs internes en cours de journée. Les quantités ne seront toutefois pas très importantes. Ailleurs, les flocons seront très rares, mais la nébulosité de basse couche sera omniprésente. Ce week-end, les nuages resteront nombreux en journée (convection diurne), car l’anomalie continentale ne se sera pas complètement résorbée. Dans la nuit de dimanche à lundi, un front chaud en provenance d’Europe du Nord viendra mourir sur l’Ouest de la région. La semaine prochaine, le soleil sera plus généreux, et les températures regagneront petit à petit les normales saisonnières.





Situation prévue pour le vendredi 19 mars 2021





Prévisions pour le vendredi 19 mars 2021

Mitigé. Au lever du jour (vers 7h), la neige tombe faiblement sur la Haute-Maurienne, le Sud de la Vanoise (secteur de Champagny), le Galibier, et l’Oisans. Sur ces trois derniers massifs pré-cités, les précipitations cessent vers 8h. Ailleurs, les flocons seront très rares (limite pluie-neige 400-500m), mais la visibilité sera réduite dès 1000-1200m (brouillard givrant) en matinée. En cours d’après-midi, le plafond nuageux s’élève légèrement, mais la grisaille reste largement dominante. Des faibles averses (neigeuses dès 700m) reprennent alors dès 14-15h sur la Maurienne, l’Oisans, la Vanoise, la Haute-Tarentaise, et le Mont-Blanc. Sur ces massifs, les quantités de neige seront toutefois marginales : on attend généralement 1-5cms dès 1000m, voire 5-10cms entre Bessans et Bonneval-sur-Arc où les précipitations seront plus persistantes. Dans les plaines et vallées alpines, le soleil parvient à faire quelques apparitions entre les nuages. Vers 00h, l’assèchement est généralisé. Bise sensible.

Températures min en plaines et vallées : -1/2°C

Températures max en plaines et vallées : 5/8°C

Iso 0°C : 1000m





Prévisions pour le samedi 20 mars 2021

Amélioration. En début de journée, des nombreux bancs nuageux accrochent les versants de basse et moyenne montagne, notamment sur le Jura et les Préalpes. Au fil de heures, cette nébulosité remonte les pentes. Le soleil s’impose alors de plus en plus franchement. Dans l’après-midi, on retrouve quelques cumulus au-dessus des reliefs. Ils peuvent masquer le soleil en montagne. La bise persiste.

Températures min en plaines et vallées : -3/1°C

Températures max en plaines et vallées : 5/8°C

Iso 0°C : 1000m





Prévisions pour le dimanche 21 mars 2021

Variable. La matinée est très ensoleillée. Vers la mi-journée, des cumulus se développent au-dessus des reliefs. Ils prennent rapidement du volume l’après-midi. Le ciel est alors plus menaçant, et les éclaircies sont moins franches. Une giboulée très localisée n’est pas totalement impossible sur les reliefs en fin de journée (limite pluie-neige : 900m). La nuit suivante, quelques gouttes ne sont pas exclues à l’Ouest du Jura et des Préalpes. Vent modéré Nord-Ouest.

Températures min en plaines et vallées : -4/-2°C

Températures max en plaines et vallées : 8/10°C

Iso 0°C : 1200m





Prévisions pour le lundi 22 mars 2021

Assez beau. Le soleil domine largement en matinée. Dans l’après-midi, des cumulus se développent au-dessus des reliefs. La luminosité est alors parfois ternie en montagne. Vent modéré Nord-Ouest.

Températures min en plaines et vallées : -2/2°C

Températures max en plaines et vallées : 9/11°C

Iso 0°C : 1500m





Tendances du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021

Ensoleillé, quelques cumulus sur les reliefs. Les températures se rapprochent des normales saisonnières.





